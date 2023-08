L’orgoglio marchiagino Undici premiati dallo sport al sociale

Saranno premiati con la statuetta del ‘Guerriero Marchigiano’ undici fra professionisti, associazioni e aziende della nostra regione che attraverso la propria attività hanno contribuito a far conoscere le Marche in Italia e nel mondo. È giunta la 23° edizione de ‘La notte dell’Orgoglio Marchigiano’, che si terrà oggi alle 21 nell’accogliente piazza Vittorio Emanuele II di Francavilla d’Ete (nella foto la presentazione del premio) . La premiazioni rappresenta la serata clou della Festa in onore di San Rocco patrono di Francavilla d’Ete, ma soprattutto un appuntamento che celebra le eccellenze delle Marche. Grazie all’impegno del sindaco, Nicola Carolini, attuale depositario del marchio e dei diritti della manifestazione, insieme al suo staff è stato allestito un grande spettacolo che porterà sul palco ospiti come: Beppe Convertini, Giorgio Pasotti, Eleonora Giorgi, Paolo Mengoli, Hoara Borselli, Sergio Rubini, Riccardo Foresi e Marco Ferradini; saranno presenti anche molte autorità istituzionali e militari del territorio. "Siamo riusciti a raccogliere il patrocinio della Regione Marche, cinque Province e 109 Comuni – commenta Carolini – segno di quanto il livello di questa manifestazione sia cresciuto negli anni diventando un momento di festa che celebra la marchigianità". I premiati della serata: categoria Sport – Carlo Macchini, ginnasta fermano; Imprenditoria – Fiam Italia, azienda leader nel settore arredamento; Storia e Tradizioni - Intreccio Vivo, associazione impegnata nel recupero della lavorazione della paglia; Innovazione – Janux Srl, team di ricercatori dell’Università Politecnica; Cultura – Augusta Tomassini, poetessa dell’Unione Italia ciechi; Sociale e Volontariato – Fondazione Lega del Filo d’Oro; Ricerca Scientifica – Roberto Trignani, neurochirurgo dell’ospedale di Ancona; Tv e Spettacolo – Rebecca Liberati, attrice di teatro, film e fiction; Musica – Pierpaolo Palloni, voce del coro all’Opera di Parigi; Ambiente Ex equo – Diasen Srl (edilizia ecologica) e Andolfi &C (Imballaggi sostenibili). Infine premio come Orgoglio Italiano nel mondo, al 313 Gruppo addestramento acrobatico dell’Aeronautica Militare (Frecce Tricolori).

Alessio Carassai