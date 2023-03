Loria: "Nel 2020 sono tornato volentieri, ma quanti problemi in corsia"

In piena emergenza sanitaria, nel marzo del 2020, fu uno dei primi a rispondere presente alla chiamata di aiuto. E nonostante fosse in pensione da soli due anni, decise di indossare nuovamente il camice e di tornare in corsia per mettere a disposizione la sua quarantennale esperienza nel campo dell’emergenza e dell’urgenza. Massimo Loria, primario storico del Pronto soccorso e della Murg dell’ospedale ‘Mazzoni’, ora non sarebbe più disposto a tornare in servizio e spiega anche il perché. "Nel 2020 ho accettato volentieri di tornate al Pronto soccorso e alla medicina d’urgenza – dice Loria – perché si trovavano in condizioni di estrema necessità a causa del Covid-19. Ho avuto completa autonomia operativa, anche in virtù della mia esperienza pregressa nella gestione della Sars e dell’Aviaria. Ora, invece, sarebbe diverso. Il mio ritorno non servirebbe ad aiutare nella gestione di un evento straordinario, come lo è stato quello della pandemia, ma per un’attività di routine".

Ecco, dunque, la motivazione per la quale l’ex direttore del Pronto soccorso del nosocomio ascolano non tornerebbe in corsia. Loria, nel marzo 2020, fu insieme a Forlini, Pela, De Santis e Filipponi uno dei cinque medici del Piceno che rispose all’appello rivolto in tutta Italia ai medici in pensione di tornare a indossare il camice per fronteggiare l’emergenza. Ma perché è diventato sempre più difficile trovare medici per il Pronto soccorso? "E’ arrivato il giorno – continua Loria – che avevo predetto, ovvero quello in cui non si trovano più medici per il Pronto soccorso. Questo accade, non solo per una questione di stipendio, sono quelli che guadagnano meno di tutti in assoluto, ma per come vengono trattati, per come non vengono difesi e supportati. I medici di Pronto soccorso, inoltre, non hanno respiro, le ore sono tutte lavorate dal momento dell’ingresso a quello dell’uscita. E oltretutto, al primo semaforo rosso iniziano a pensare: se quel paziente che non ho ricoverato perché c’erano pochi posti letto dovesse avere qualche problema? Questo per spiegare l’estrema tensione che accompagna un medico del Pronto soccorso anche quando sta tornando a casa". Infine, sulla medicina d’urgenza del ‘Mazzoni’ in questo momento destinata ai pazienti Covid conclude dicendo: "Auspico che riapra come era il primo possibile. Si tratta di un reparto strategico che porta vantaggi, sia agli altri reparti, sia al cittadino, evitando dimissioni improprie e garantendo l’osservazione di pazienti ad alto rischio".

Lorenza Cappelli