Loriana e Pacifico, 50 anni di amore:: "Tantissimi auguri"

Tantissimi auguri a Loriana e Pacifico per il loro 50esimo anno di matrimonio. I parenti e amici formulano il seguente augurio: "Preghiamo il Signore di sostenere ancora il vostro cammino di amore, consapevoli che il percorso che avete affrontato sia stato pieno di sfide, gioie, ostacoli e meravigliosi ricordi custoditi nel cuore. L’amore che oggi confermate e vi ripromettete sia sempre grande e forte nei vostri cuori come è stato in questi anni. Tantissimi auguri!". La coppia oggi sarà festeggiata da amici e parenti, un augurio speciale a Loriana e Pacifico arriva anche dalla redazione de ‘Il Resto del Carlino’.