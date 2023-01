L’osteria Ophis di Offida protagonista a Loreto

Ci sarà anche lo chef Daniele Citeroni Maurizi dell’Osteria Ophis di Offida, giovedì, all’Istituto Einstein-Nebbia di Loreto in occasione della presentazione del libro ‘Le Marche Ghiottone’. Il libro non parla solo di cucina, ma anche di cultura legata al territorio marchigiano, all’arte, alla poesia e vede protagonisti Chef, produttori di vino, caffè, pane, con artisti, poeti, scrittori, musicisti, attori, sempre legati alle Marche. "Il successo di Ophis – ha ammesso lo Chef Citeroni – sta oltre che nei limitati posti a sedere, soltanto 18, anche nel fatto che non abbiamo fornitori, ma solo produttori che ci forniscono direttamente la materia prima. Tutti gli ingredienti utilizzati in cucina provengono da realtà selezionate, quando è possibile ubicate sul territorio Piceno. Le erbe spontanee, le misticanze e i fiori eduli vengono invece coltivati direttamente in un orto a pochi chilometri dal paese, ‘Le terre di Scè’ in onore di mio nonno Ascenzio. Qualche giorno fa abbiamo presentato il nostro nuovo menù invernale" Tutto da provare. Valerio Rosa