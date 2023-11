Lotta a povertà e inflazione: "Una tessera per le famiglie e fondi per i malati soli"

Le famiglie in crisi economica, le persone disabili, gli anziani soli. Il Comune di Ascoli non vuole lasciare indietro nessuno e, per questo motivo, anche in vista del periodo natalizio, l’assessorato ai servizi sociali guidato da Massimiliano Brugni ha promosso una serie di interventi mirati proprio a sostenere chi è in difficoltà. A cominciare dai buoni spesa elettronici, il cui bando scadrà il 20 novembre e per i quali sono già arrivate oltre quattrocento domande in pochi giorni.

Assessore Brugni, di cosa si tratta?

"Sono dei buoni elettronici destinati alle famiglie con Isee non superiore a 12mila euro, erogati in un momento storico complicato a causa del generale innalzamento dei prezzi, anche di quelli dei beni alimentari. Il contributo sarà variabile da un minimo di 100 euro a un massimo di 250. Tali buoni saranno spendibili nelle attività cittadine e verranno accreditati ai beneficiari dopo il 10 dicembre, quindi rappresenteranno un piccolo ma importante aiuto in vista del Natale".

Dopo questo bando, che misure introdurrete?

"Premetto che questa amministrazione sta intercettando fondi a tutti i livelli per dare una mano alla popolazione più fragile. Nel corso dell’estate, ad esempio, sono stati erogati dei voucher per i centri estivi, destinati a quelle famiglie che non avevano le risorse necessarie a consentire ai propri figli di partecipare. Così come è stato importante il bonus per i nuovi nati, introdotto dallo scorso primo luglio e rivolto a favorire la natalità sul territorio. Insomma, siamo operativi su tutti i fronti con l’unico obiettivo di aiutare gli altri. Negli ultimi giorni, abbiamo ottenuto 900mila euro dal Fondo Sociale Europeo per promuovere tirocini di inclusione sociale. Questi permetteranno a soggetti fragili, quindi persone disabili o in difficoltà economica, di poter lavorare e percepire un rimborso mensile di quattrocento euro. Trentuno tirocini sono già partiti e ne attiveremo altri 120 fino al 31 dicembre del 2025".

E per gli anziani?

"Ha preso il via il progetto ‘Antenne per un sorriso’, grazie alle associazioni e agli enti del terzo settore. In questa maniera abbiamo effettuato una mappatura di tutti gli anziani soli che vivono in città, ai quali andiamo incontro facendo loro la spesa, consegnandogli medicinali a domicilio o semplicemente facendo loro un po’ di compagnia attraverso l’impegno di tanti volontari. Ho notato che ci sono tante persone sole, sul territorio. E non sono soltanto anziani. Tanta gente ha bisogno di parlare, di condividere. Abbiamo anche aumentato il numero degli assistenti sociali, che ora sono più di venti".

Ci sono somme da stanziare anche sul fronte sanitario?

"Sono stati intercettati, grazie al Pnrr, dei fondi per le attività sociosanitarie. Ad esempio, puntiamo molto sulle cosiddette ‘dimissioni protette’, prevedendo 330mila euro a favore di quelle persone, sole o in difficoltà, che hanno bisogno di un sostegno nel momento in cui lasciano l’ospedale. Ciò ha una duplice valenza, perché ci consentirà anche di rendere meno pieno il nostro nosocomio".

Matteo Porfiri