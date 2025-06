Lotta agli abusivi, sequestri in spiaggia:: "C’è un piano speciale"

Ci risiamo. Appena è arrivata la prima giornata di mare i venditori ambulanti hanno lasciato il centro cittadino per spostarsi sulle spiagge della Riviera. La polizia locale, però, ha subito mostrato i ‘muscoli’ ed è intervenuta sequestrando una serie di prodotti con marchi falsi continuando a tutelare la legalità, il commercio ed i consumatori che, è bene ribadire, incorrono in serie conseguenze se sorpresi ad acquistare prodotti con marchi contraffatti. La merce, consistente in capi di abbigliamento e scarpe, è stata catalogata e riposta nel deposito e la Procura informata, poiché si tratta di reato penale. "È stato attivato un piano speciale contro l’abusivismo commerciale, volto a contrastare il fenomeno della vendita di materiale contraffatto che danneggia l’economia legale e immette sul mercato prodotti di scarsa qualità – dichiara l’assessore Lorenzo Vesperini – Un sentito ringraziamento agli agenti e agli ufficiali di coordinamento, il cui impegno quotidiano garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, dimostrando grande responsabilità e senso di appartenenza al corpo di polizia locale".

ma. ie.