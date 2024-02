Lotta al bullismo. La banca con ’Neve’

"Abbiamo il dovere, come banca del territorio e in linea con lo spirito del credito cooperativo, di agire per contribuire alla crescita dei nostri territori e al miglioramento della qualità della vita di tutti". Con questa frase il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia ha spiegato, durante la conferenza stampa che si è svolta ad Ancona, a Palazzo Raffaello, l’immediata adesione dell’Istituto alla possibilità di sponsorizzare il film made in Marche ’Neve’, che tocca una tematica tanto delicata come quella del bullismo. "Con Simone Riccioni, Anna Laura Pesallaccia e tutti gli amici di Linfa Crowd – aggiunge il direttore Vito Verdecchia – ci siamo trovati subito in sintonia. Ora spero che gli spettatori capiscano, guardando ’Neve’, che la battaglia contro il bullismo ci coinvolge tutti. E’ una questione di civiltà, contrapposta alla prevaricazione del più forte sul più debole". Parole confermate dal presidente dello stesso Istituto di credito, Michelino Michetti: "Questo progetto, interamente realizzato nella nostra Regione, ci ha visto in maniera quasi fisiologica aderire in qualità di sponsor. È, infatti, perfettamente in linea con i valori del Credito Cooperativo e con il dovere, che abbiamo, di reinvestire sul territorio, anche nella cultura, che è ancora più prezioso, perché è una mano tesa alle nuove generazioni. Un film contro il bullismo, in questo senso, non è una pellicola contro un trend di moda, ma contro un male strisciante che mina alla base i valori della nostra società".