Lotta al cancro e prevenzione Lo Iom: ora sistemare i macchinari

Va dai 70 ai 72 anni l’età media delle donne che negli anni passati sono state prese in carico dalla Breast Unit dell’Area vasta 5 (ora Azienda sanitaria territoriale di Ascoli) per carcinoma alla mammella. Ma ci sono stati anche casi di quarantenni con diagnosi di tumore al seno. Dunque, donne con un’età che va ben al di sopra, ma anche al di sotto, della platea a cui è stato rivolto fino ad ora il programma di screening mammografico raccomandato dal Ministero della salute e che nelle Marche è stato avviato dal 2000. Due anni fa, proprio sulla base dei numeri della Breast Unit dell’Av5, lo Iom, che si occupa della segreteria, aveva lanciato l’appello tramite la sua presidente Ludovica Teodori di allargare la fascia della popolazione femminile destinataria dello screening gratuito. L’appello oggi è stato ascoltato e infatti sarà esteso anche alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni lo screening del tumore della mammella, tramite invito con cadenza biennale. La disposizione, contenuta all’interno di una delibera approvata lunedì dalla giunta regionale, è stata adottata in recepimento delle ‘Linee guida europee per lo screening e la diagnosi del tumore della mammella’. L’ampliamento della fascia d’età 45-49 anni avrà inizio entro aprile 2023, mentre quello della fascia d’età 70-74 anni entro settembre 2023.

"Sono molto contenta di questa decisione – dice la Teodori – che fa seguito anche al nostro appello lanciato due anni fa. L’età in cui insorge il tumore alla mammella si è abbassata, ma soprattutto ci sono stati diversi casi nella nostra Breast Unit di donne sopra i 69 anni, ovvero l’età massima contemplata fino ad ora dallo screening gratuito. E’ importante aver allargato la platea perché si pensa che a una certa età non si ha più bisogno di controllarsi, invece è importante farlo perché se il tumore al seno è preso in tempo si riesce a guarire. In questo momento – continua la presidente dello Iom di Ascoli – lo screening nell’Ast è fermo (per effetto di un mancato aggiornamento, ancora, del sistema in seguito al passaggio dall’Asur alle Ast ndr). Il mammografo utilizzato per lo screening ad Ascoli, inoltre, poiché è vecchio doveva essere sostituito con uno nuovo a gennaio scorso, ma ancora non è stato fatto. Le attrezzature devono essere di ultima generazione. Riceviamo sempre tantissime telefonate, come Iom, sia per le mammografie le cui agende arrivano al 2024, sia per lo screening".

Lorenza Cappelli