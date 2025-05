Lotta al dissesto idrogeologico. Patto nella media valle dell’Aso

In dirittura d’arrivo l’Accordo agroambientale sul dissesto idrogeologico della media valle dell’Aso, avviato nell’estate del 2023 con il coinvolgimento dei comuni di Montalto delle Marche (capofila), Monte Rinaldo e Ortezzano. Giovedì nel Mulino di Sisto V, si è tenuta la presentazione dei risultati del progetto, che ha rappresentato un importante modello di cooperazione tra enti pubblici e privati per la tutela del territorio. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Marche, è stata l’occasione per illustrare gli interventi realizzati grazie ai fondi del ’Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022’, con un investimento complessivo di 500mila euro.

I finanziamenti hanno permesso la realizzazione di 7 interventi: quattro nel comune di Montalto, due a Ortezzano e uno a Monte Rinaldo, con il coinvolgimento di 12 aziende agricole e 9 sub-bacini idrografici. L’obiettivo prioritario del progetto è quello di prevenire il dissesto idrogeologico e salvaguardare le risorse naturali, in particolare il suolo, le acque e la biodiversità. Nello specifico dei finanziamenti, per quanto riguarda i soggetti pubblici, il Comune di Montalto, finanziato per il ripristino di sezioni di deflusso dell’ex Canale Pasqualini, in fase di esecuzione. Il Comune di Ortezzano ha in corso la regimazione delle acque meteoriche su strada poderale Cerreta, a Monte Rinaldo i lavori di sistemazione del tratto di strada di accesso alla Cuma sono stati ultimati. Terminati, invece, i lavori proposti dai privati.

Il piano ha avuto anche una dimensione innovativa: ha promosso un nuovo metodo di gestione partecipata, basato su accordi integrati tra agricoltori, enti locali e tecnici, per affrontare con maggiore efficacia le criticità del territorio. Presenti i sindaci Matricardi, Piermarini e Borroni e l’assessore regionale Antonini.

Marcello Iezzi