Lotta al punteruolo rosso, gli interventi Il Comune in difesa delle sue palme

Il comune di Grottammare spenderà 23.680 euro per difendere le palme sul territorio pubblico dagli attacchi del punteruolo rosso nel corso del 2023. L’attività è stata affidata alla ditta Nico Green di Bacchetta Nicolò di Tortoreto. Poiché nel 2020 è stato vietato l’uso del Clorpirifos metile, nel 2021 il Comune ha attivato la sperimentazione con trattamenti in endoscopia su 20 palme e di queste sei sono state attaccate e poi abbattute. Nel 2022, sulle restanti 14 palme è stato ripetuto l’esperimento in endoscopia e sono morte solo 2 palme, per cui il Comune ha deciso di proseguire l’attività anche nel 2023 con interventi di prevenzione fitosanitari sulle palme Phoenix canariensis e dactylifere. In totale saranno trattate in endoscopia 50 esemplari, mentre i restanti 229 riceveranno trattamenti per aspersione sulle chiome con il piretro, per 4 cicli da eseguire a giugno, settembre, ottobre e novembre.