Lotta al punteruolo rosso, rimosse 80 palme

Ottanta palme sono state rimosse e sostituite quest’anno a San Benedetto a causa del punteruolo rosso. Una delle operazioni si è conclusa proprio in questi giorni nelle oasi del tratto già riqualificato del lungomare, ed è stata eseguita dal Servizio Aree Verdi dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, con il supporto della ditta Marconi Giuseppe di Cupra Marittima incaricata della fornitura delle nuove piante per un importo di 9.988 euro, spesa già coperta dal bilancio comunale 2025. Il procedimento è stato seguito dal geometra Lanfranco Cameli, mentre la decisione è stata firmata dal dirigente dell’Area Lavori Pubblici Mauro Bellucci.

A spiegare i dettagli dell’intervento è l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Sanguigni, che precisa: "Quest’anno in totale circa 80 palme rimosse e reimpiantate. Nel corso dell’inverno faremo una verifica di quante ne restano. Credo comunque che alla fine saranno circa una ulteriore ventina da reimpiantare". Un problema, quello del punteruolo rosso, che interessa la Riviera delle Palme ormai da parecchi anni. Non solo San Benedetto, ma anche Grottammare e Cupra Marittima. Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane, in parallelo con la ripresa della riqualificazione del lungomare, prevista per ottobre. I lavori, dal valore di circa 2 milioni di euro e affidati alla ditta Gentile Srls, riguarderanno il tratto nord fino all’area ’Las Vegas’ e permetteranno di completare il collegamento con la parte sud già rinnovata. L’intervento comprende nuove pavimentazioni, arredi urbani, illuminazione sostenibile e la sistemazione dei sottoservizi, con l’obiettivo di migliorare sia l’accoglienza turistica sia la qualità della vita dei residenti. Come negli anni scorsi, le opere si svolgeranno in autunno e inverno e si fermeranno con l’arrivo della stagione estiva, per poi riprendere nel 2026 fino alla conclusione attesa entro l’inverno dello stesso anno.

Sul fronte della viabilità, intanto, avanzano i lavori al ponte dell’Albula, sospesi a inizio estate e ripresi in questi giorni. L’attuale fase interessa la parte sottostante della struttura e non comporta limitazioni al traffico, a differenza del 2024 quando furono introdotte restrizioni e senso unico alternato. L’intervento sul ponte ha già portato alla rimozione dello spartitraffico centrale, al riposizionamento dei parcheggi e al consolidamento delle armature in acciaio deteriorate. Le prossime fasi riguarderanno il ripristino strutturale e la passerella, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità.

Emidio Lattanzi