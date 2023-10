Lotta al tumore al seno con la Fondazione Airc, con una donazione si riceve il Nastro rosa

Anche quest’anno sarà possibile sostenere la campagna di sensibilizzazione della Fondazione Airc contro il tumore al seno nei punti vendita Gabrielli, sia diretti sia affiliati. Fino al 25 ottobre, per il settimo anno consecutivo, nei 197 Oasi, Tigre e Tigre Amico aderenti in Abruzzo, Marche, Molise, Umbria e Lazio, con una donazione di almeno 2 euro, i clienti riceveranno la spilletta con il nastro rosa, simbolo dell’impegno di Airc e dei suoi ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile. In Italia ogni anno oltre 55.000 donne ricevono una diagnosi. La ricerca per la prevenzione e la cura del tumore al seno sta ottenendo risultati importanti: la percentuale di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è infatti pari all’88%, ma l’obiettivo è ridurre progressivamente quel 12% che, nel nostro Paese, si traduce in 12.000 morti ogni anno, a causa delle forme più aggressive di cancro.