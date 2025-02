Lotta alla droga, il convegno per le forze dell’ordine

Si è tenuta ieri a Grottammare una giornata di studio dedicata al contrasto e alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in ambito urbano rivolta agli operatori delle polizie locali. L’organizzazione è stata curata da Infopol, con il patrocinio della Città di Grottammare.

"Una giornata importante che ha visto anche la partecipazione della squadra antidroga della polizia locale del comune di Monza con due le unità cinofile. Un convegno dinamico e operativo cha ha visto una grande risposta degli operatori di polizia locale delle Marche e del vicino Abruzzo – ha evidenziato il comandante della polizia locale di Grottammare Stefano Proietti – Sono stati trattati argomenti del codice della strada in particolare per quanto attengono i reati relativi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e la guida in stato d’ebbrezza. Quindi anche quest’anno il nostro corpo di polizia locale e l’amministrazione comunale hanno voluto organizzare questo importante convegno a Grottammare che va ad arricchire le professionalità delle polizie locali".

I lavori sono stati aperti dal sindaco Alessandro Rocchi cui ha fatto seguito gli interventi di Giuseppantonio Maggi ed Erika Sala.