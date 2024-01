Lotta alla ludopatia, controlli a tappeto nelle sale scommesse

Il comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale tra il 28 novembre e il 7 dicembre 2023 ha svolto operazioni in 23 province, tra le quali anche quelle di Ascoli e Fermo. L’agenzia dogane, la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza hanno controllato punti di raccolta scommesse, sale Vlt, esercizi commerciali.

I controlli sono stati complessivamente 580, pianificati attraverso un preventivo e costante lavoro di monitoraggio svolto su tutto il territorio nazionale. Nelle province di Ascoli e Fermo sono state riscontrate alcune irregolarità, a carattere amministrativo e non penale. Nulla, quindi, di particolarmente allarmante o anomalo.

Il dispiegamento delle forze in campo ha permesso di riscontrare a livello nazionale la presenza di 15 punti non autorizzati di raccolta scommesse, 88 apparecchi AWP irregolari sottoposti a sequestro e 21 totem per la connessione a siti di gioco irregolari.

Il totale relativo a 173 sanzioni amministrative irrogate ammonta a 12 milioni e 178 mila euro e in ambito penale; 42 i soggetti denunciati.