Lotta alla solitudine . Contributi dall’Arengo per i circoli degli anziani

Il Comune di Ascoli, ancora una volta, tende una mano agli anziani che vivono in città. Questa volta, grazie all’impegno dell’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Massimiliano Brugni, sono stati previsti contributi a favore dei circoli presenti sul territorio, i quali offrono alle persone più anziane numerose opportunità di aggregazione. Sono circa una ventina, tra l’altro, i circoli presenti ad Ascoli, che svolgono un servizio fondamentale e che avevano indubbiamente bisogno di un aiuto da parte dell’amministrazione. Di conseguenza, è stato pubblicato il bando che prevede l’erogazione di contributi da un minimo di 300 euro a un massimo di duemila euro per ogni circolo che ne farà domanda e che risulta però iscritto al registro unico nazionale del terzo settore. I sostegni economici verranno elargiti in base ai progetti, agli interventi e agli investimenti che le stesse realtà cittadine desiderano realizzare nel corso del prossimo anno, il 2025. "I circoli rappresentano dei veri e propri presidi sociali sul territorio – spiega l’assessore Brugni –. Pertanto, con fondi propri, il Comune riconoscerà questi contributi per favorire le attività di contrasto alla solitudine della popolazione della terza età e l’organizzazione di iniziative che possano coinvolgere direttamente le persone over 65". Questa, però, non è l’unica iniziativa prevista dall’assessorato ai servizi sociali in favore della terza età. "In sinergia con le forze dell’ordine, a breve, promuoveremo degli incontri all’interno degli stessi circoli per prevenire le truffe agli anziani – prosegue Massimiliano Brugni –. Cercheremo di informarli, nel migliore dei modi, per non farli cadere nelle troppe trappole che vengono tese loro dai malintenzionati. Inoltre, attiveremo anche degli screening di carattere sanitario, sempre nell’ottica della prevenzione. Ovviamente, non lasciamo soli neanche gli anziani non autosufficienti. A tal proposito, mi preme evidenziare il progetto ‘Antenne per un Sorriso’: mappando le persone fragili e over 65 presenti in città, infatti, siamo riusciti a individuarle e capire di quale tipo di aiuto avessero bisogno. Quindi ci siamo attivati per fornir loro un supporto. Insomma - conclude il vicesindaco e assessore ai servizi sociali – siamo al fianco dei nostri genitori e dei nostri nonni, per non lasciare indietro proprio nessuno".

Matteo Porfiri