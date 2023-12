Lotta all’Aids, la Croce rossa distribuisce preservativi

In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, la Croce rossa di Ascoli scende in campo per la prevenzione e la sensibilizzazione in materia di educazione sessuale, grazie ai LeveRed point. I giovani della Cri ascolana saranno impegnati domani, dalle 16, in piazza del Popolo dove distribuiranno gratuitamente preservativi. I volontari incontreranno e saranno a disposizione della popolazione per sensibilizzare e informare sulle malattie sessualmente trasmissibili e, in particolare, sull’Aids.