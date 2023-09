Lotta alle leucemie, volontari in azione

Domani torna l’appuntamento con la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata mondiale della Leucemia Mieloide cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’associazione in favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori nel sangue e ai loro familiari. Anche Ail di Ascoli con il presidente Giuliano Agostini partecipa all’iniziativa, ci si potrà iscrivere recandosi direttamente nella sede di Largo dei Tigli 1 ad Ascoli, oppure dal sito ail-ascolipiceno.org o telefonando allo 0736-342018, al cellulare 339-1311424, whatsapp 349-4665241 o per email [email protected] specificando nome, cognome e recapito telefonico. La manifestazione è stata sponsorizzata da Barilla e Gruppo Gabrielli, l’appuntamento è per domenica, nel punto di ritrovo nei pressi della sede, vicino alla pista ciclabile. Il pagamento della quota di iscrizione è di 10 euro e dà diritto di ricevere il kit di partecipazione. I bambini, invece potranno partecipare gratuitamente se accompagnati da un adulto, senza ricevere il kit.