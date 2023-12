Lotta alle truffe. La polizia in prima linea

Nel pomeriggio di lunedì il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, vice Questore della polizia di Stato, Andrea Crucianelli, ha tenuto un incontro presso la Confcommercio rivierasca per parlare alle fasce più deboli di come difendersi dalle truffe più comuni. A fare gli onori di casa sono stati il presidente Confcommercio Provinciale Fausto Calabresi e la direttrice Maria Angellotti organizzatori, insieme alla polizia di Stato, dell’evento che ha visto presente anche Guido Nardinocchi, presidente provinciale dell’associazione di ’50&Più’, che si impegna per lo sviluppo culturale, la rappresentanza sindacale e la valorizzazione degli over 50. Alla giornata, dedicata ai più utili consigli di difesa dai truffatori, hanno partecipato circa 40 persone che hanno ascoltato con attenzione i contenuti dell’intervento interagendo con il funzionario di polizia su temi molto sentiti dalla cittadinanza mettendo in campo anche loro testimonianze dirette. Il fenomeno delle truffe, purtroppo, è in aumento. I malintenzionati ne inventano sempre di nuove: figli o nipoti rimasti vittime di finti incidenti stradali; false beneficienze, falsi funzionari di Comuni, Inps, Enel e via dicendo. La raccomandazione è non far entrare sconosciuti in casa anche se indossano una uniforme o dichiarano di appartenere ad aziende pubbliche e nel dubbio sulla sincerità della persona che si presenta, telefonare sempre alle forze dell’ordine senza alcun timore. Nessun ente manda personale a casa per il pagamento di bollette, rimborsi, sostituzione di banconote false. Per le persone anziane non andare mai sole a fare operazioni in banca o ufficio postale. Per le truffe più frequenti, quelle dei familiari vittime di incidenti, ricordarsi che nessuno chiede soldi per soccorrere un familiare.

Marcello Iezzi