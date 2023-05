Lotta allo spopolamento Il ministro Roccella: "Dobbiamo preservare e valorizzare Ascoli"

"Ascoli è bellissima. E’ una di quelle perle ancora poco conosciute che è fondamentale preservare, valorizzare e evitare che siano spopolate". A rimanere colpita dalla bellezza del capoluogo Piceno è anche il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, ieri in città per la presentazione del suo romanzo ‘Una famiglia radicale’ avvenuta nel tardo pomeriggio, al teatro dei Filarmonici, grazie all’organizzazione dell’associazione ‘Diritto e vita’ presieduta da Alessia Serrao, in collaborazione con il Comune. L’occasione della presenza della ministra è stata anche quella per presentare l’edizione 2023 della Settimana della famiglia, in programma dal 20 al 28 maggio.

"Mi fa piacere essere qui in questa occasione, per annunciare la settimana della famiglia – continua il Ministro Roccella –, perché nei confronti della famiglia e della natalità c’è bisogno di uno sforzo collettivo. Come Governo possiamo fare molto e abbiamo già cominciato a fare, fin dalla prima legge di bilancio, quindi appena insediati, aumentando l’assegno unico per il primo figlio e dal terzo in poi, lasciando la maggiorazione forfettaria per il quarto. Insomma, una serie di misure consistenti. Abbiamo investito un miliardo e mezzo sulla famiglia. E poi abbiamo continuato a farlo in tutti i provvedimenti presi. Il problema deve essere al centro di ogni iniziativa del Governo, e così è stato, ma non può occuparsene solo il Governo. E’ importante che tutti i soggetti in campo siano sollecitati a mettere al centro la famiglia e a occuparsi della denatalità, perché è un problema enorme che crea una situazione drammatica soprattutto per le aree interne e i piccoli centri che sono preziosi per il nostro Paese. Questo patrimonio va difeso e può essere fatto attraverso la salvaguardia che può mettere in campo solo l’abitante".

La Settimana della famiglia, quest’anno dal titolo ‘Pronti alle nuove sfide’, proporrà, grazie anche alla collaborazione tra Comune e mondo del terzo settore, una cinquantina di appuntamenti spalmati su otto giorni e che spaziano dal teatro alla salute, dal sociale al cinema. "Sarà un’edizione speciale della Settimana della famiglia – dice il sindaco Fioravanti –. Per il Comune la famiglia è centrale. In questi anni abbiamo costruito una rete molto importante tra istituzioni, associazioni e cooperative per dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, degli anziani e della disabilità". "Ci teniamo a rilanciare questo evento – conclude l’assessore alle politiche sociali, Massimiliano Brugni –. Faremo una cinquantina di eventi sparsi per tutta la città con uno slogan, ‘pronti alle nuove sfide’, esplicativo di quello che abbiamo organizzato".

Lorenza Cappelli