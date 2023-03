Lotta allo spopolamento, incontro tra le Bcc

’GiovaniLab.com’, l’associazione di giovani soci della Banca di Ripatransone e del Fermano, partecipa, fino al Mini-Forum dei Giovani Soci e Socie delle Bcc della Federazione Marchigiana, che si sta svolgendo a Fano. Il Forum cercherà di capire con quali modalità le BCC possano evitare lo spopolamento dei territori da parte dei giovani, attraverso gli strumenti a disposizione ed un approccio cooperativo. "Sarà un’occasione d’incontro e confronto tra i vari gruppi giovani soci del territorio – afferma il presidente di GiovaniLab.com, Riccardo Elsini - ma ci sarà anche un breve percorso di formazione per giovani educatori finanziari. Ai partecipanti sarà consegnato il manuale "Lezioni di buona finanza", strumento pratico ed operativo che potrà accompagnare i neo maestri e maestre di buona finanza nella realizzazione di nuove attività formative sui rispettivi territori". Oggi sarà presente al forum anche il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia: "Un impegno che per me è motivo d’interesse poiché il confronto con i giovani apre strade per conoscenza e dialogo".