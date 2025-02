Lotta allo spreco alimentare

L’associazione I Care ODV di Grottammare, che opera da più di 20 anni in tutto il territorio piceno, realizzando tante iniziative culturali e sociali, torna ad invitare la cittadinanza alla festa della Giornata mondiale di prevenzione contro lo spreco alimentare che si terrà dopo domani all’Ospitale del paese alto, con inizio alle 18,30. Ai partecipanti, con ingresso gratuito, sarà offerto l’apericena. "Il nostro nome viene dall’esperienza rivoluzionaria della scuola di Barbiana di Don Milani ed è un bellissimo slogan e programma che vuol dire tante cose "Mi Impegno, Mi prendo Cura..." che per noi rappresenta l’attivismo civile e civico nella cura dei beni comuni – affermano i vertici dell’Associazione - come la lotta per l’acqua pubblica , contro le derive privatistiche dell’ultra-capitalismo e la battaglia NO GAS contro lo stoccaggio del gas a Porto D’ascoli. Uno dei nostri progetti di punta è quello dei Cacciatori di Briciole che quest’anno compie 10 anni".