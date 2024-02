Lotta allo spreco alimentare. Nelle mense scolastiche hamburger di ceci e frutta

La lotta allo spreco delle risorse alimentari è diventata una delle principali sfide per lo sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030 pone come obiettivo di rilevanza planetaria il dimezzamento dello spreco entro tale data. Per comprendere la questione è importante distinguere il concetto di "perdita" e "spreco" alimentare, che sebbene equivalenti giacché facciano riferimento a "cibo non consumato", si riferiscono a problematiche che si manifestano in fasi diverse della catena del valore alimentare. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) qualifica la perdita alimentare come "la diminuzione della quantità o della qualità del cibo derivante da decisioni e azioni da parte dei fornitori alimentari nella catena, esclusi rivenditori, fornitori di servizi di ristorazione e consumatori", e lo spreco alimentare come "la diminuzione della quantità o della qualità del cibo derivante da decisioni e azioni da parte di rivenditori, fornitori di servizi di ristorazione e consumatori".

È importante sensibilizzare la collettività su questo problema e anche per tale fine è stata istituita la giornata nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare. L’undicesima edizione si svolgerà domani e tra le iniziative nel Piceno c’è quella del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell’Ast di Ascoli. Il tema di quest’anno è "Make the difference #stop foodwaste", ovvero ognuno di noi può fare la differenza riducendo lo spreco di rifiuti alimentari anche attraverso scelte consapevoli. "L’iniziativa si concentrerà sulla necessità di amplificare le buone pratiche quotidiane a tutti i livelli – informa la direttrice dell’Ast 5 Nicoletta Natalini – coinvolgendo cittadini, enti pubblici, imprese, associazioni e scuole per raggiungere insieme l’obiettivo comune".

L’iniziativa indetta dalla Associazione Foodinsider, dal titolo ’Cibo Amico del Pianeta’ è un’occasione per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, aumentare nel servizio di ristorazione scolastica l’offerta di piatti vegetali privilegiando ingredienti biologici e locali. L’Ast in collaborazione con i Comuni di Ascoli e Cupra ha elaborato e condiviso un menù dai nomi simpatici per attrarre i bambini a base di polpette/ hamburger di legumi, verdura fresca di stagione, mix di frutta fresca di stagione ed orzo al pomodoro.