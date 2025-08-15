Lotta contro il caro affitti. Arriva quasi mezzo milione

Sostegni per gli affitti, via alle domande. I contributi saranno erogati in base al reddito certificato Isee del richiedente, con scadenza fissata al 30 settembre. È stato aperto il bando per il sostegno alle politiche abitative, che si traduce in un aiuto al pagamento del canone di locazione rivolto ai residenti sul territorio comunale. Fino a martedì 30 settembre, i cittadini intestatari di un contratto di affitto per uso abitativo possono presentare domanda per ottenere un contributo economico sulla base del proprio reddito certificato Isee. Per ottenere il contributo occorrerà soddisfare determinati requisiti, come avere la residenza nel territorio di San Benedetto, essere titolari di un contratto di locazione abitativa regolarmente registrato, avere un reddito certificato ordinario o corrente non superiore a 14mila euro. E ancora: non essere titolari di una quota superiore 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile. Infine, non beneficiare di altri contributi pubblici per l’affitto riferiti allo stesso periodo e allo stesso immobile. Può presentare domanda esclusivamente il titolare del contratto di locazione. Il contributo sarà calcolato in proporzione al punteggio ottenuto sulla base del reddito e dell’importo del canone mensile. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla data e ora di protocollazione.

I contributi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili e corrisposti in un’unica soluzione entro il 2025, esclusivamente su Iban intestato al richiedente. Il comune inoltre specifica che non saranno effettuati versamenti su libretti postali o carte prepagate. La domanda dovrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare anagrafico per ciascun nucleo anagrafico il quale dovrà risultare il conduttore (intestatario) del contratto di locazione. Tre le modalità ammesse per la presentazione: di persona all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 18.30; inviandola a mezzo raccomandata, tramite pec all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it oppure per posta elettronica convenzionale all’indirizzo comune@comunesbt.it. In questa iniziativa sono stati investiti 450mila euro, destinati con l’avanzo di bilancio 2024, la cui predisposizione ha generato non poche polemiche all’interno dell’amministrazione comunale.

Giuseppe Di Marco