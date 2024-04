Lotta tra animali a Ponte d’Arli

Una drammatica lotta fra quello che aveva le sembianze di un lupo e un cinghiale. Una scena apparsa a pochi testimoni nella tarda serata del 25 Aprile a Ponte d’Arli, nell’Acquasantano. Qualcuno ha avuto la prontezza di riprendere col proprio smartphone l’aggressione subita dal cinghiale che il lupo ha chiaramente individuato come un lauto pasto. Per diverse decine di metri i due animali si sono mossi appaiati con il lupo che ha cercato di affondare i denti nel collo dell’ungulato. Come sia finita non lo sappiamo, se, cioè, il lupo sia riuscito ad avere la meglio sul cinghiale guadagnandosi cibo o se invece quest’ultimo è riuscito a difendersi, liberarsi dall’aggressione e fuggire. Si è trattata comunque di una scena eccezionale quanto drammatica.