Lotteria di Cupra Marittima, i biglietti vincenti

In piazza Possenti a Cupra Marittima, nel pomeriggio di ieri, si sono tenuti due eventi che ha visto la partecipazione di centinaia di persone e bambini. Alle 16 sono arrivate le befane ed hanno portato animazione e divertimento per grandi e piccini. A seguire, alle ore 18, vi è stata l’estrazione della lotteria di Natale con i tagliandi distribuiti dai commercianti locali durante le festività, venti premi, in buoni spesa, del valore di 400 euro, al primo estratto, fino a 50 euro, da spendere nei negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Ecco i numeri estratti: biglietto 15393 buono spesa di 400 euro; 27810 buono spesa da 300 euro; 12598 buono da 200 euro; 19258 premio 200 euro; 18070 premio 200 euro; 18106 buono spesa da 100 euro; 26949 buono spesa da 100 euro; 19543 buono da 100 euro;14907 buono da 100 euro; 12376 buono da 100 euro; 10317 buono da 50 euro; 17767 buono da 50 euro;15699 buono 50 euro; 19091buono da 50 euro;24183 50 euro; 26950 buono da 50 euro; 22646 buono 50 euro; 15143 buono da 50 euro; 17619 buono da 50 euro; 20190 buono da 50 euro.