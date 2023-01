Lotteria di Natale, 50 i commercianti che hanno aderito

Quasi raddoppiata la partecipazione degli esercizi commerciali alla Lotteria di Natale a Cupra. Quest’anno sono stati in 50 ed hanno distribuito, gratuitamente, circa 20mila biglietti alle persone che hanno fatto acquisti negli esercizi commerciali locali. Nel giorno dell’Epifania, dopo il pomeriggio di festa con l’arrivo della Befana in piazza Possenti, l’animazione a cura di Chiquibum, giocolieri e baby dance, bevande calde e maritozzi con la panna, vi è stata l’estrazione dei 16 numeri vincenti in buoni acquisti. Primo premio, 350 euro, n. 02652, 2° premio 300 euro n. 04541, poi tre premi da 200 euro ai numeri: 13013, 10255 e 17069. A seguire 4 premi da 100 euro ai numeri: 16705, 19776, 02520, 12358. Per finire sette biglietti del valore di 50 euro e sono attribuiti ai numeri estratti: 07859, 17644, 13009, 19285, 03135, 16109 e 06458. Per ritirare i premi bisogna chiamare il 333.8824907. "Vi è stata un’ottima partecipazione ed è questo il terzo anno dell’iniziativa, sempre più sentita dalle persone che attendono il biglietto quando vanno a fare la spesa nei nostri negozi, ma abbiamo visto anche persone che sono rimaste sorprese quando si sono viste consegnare il biglietto omaggio che dava la possibilità di vincere un buono acquisto – commenta il sindaco Piersimoni - Visto come strumento valido, adesso tutti i commercianti desiderano aderire, dopo i primi due anni in cui il Comune e la Pro loco andavano a caldeggiare l’adesione al concorso. E’ stato un bel momento di vita del paese".