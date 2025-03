L’ottica ‘Joe&Gio’ festeggia gli 11 anni

Ha deciso di portare avanti la tradizione di famiglia, ereditando la passione prima di suo nonno (che aveva un negozio a Piazza Immacolata) e poi di suo padre (che invece ne aveva uno in centro). Ma, nel 2014, non avrebbe mai immaginato di dover fare i conti con la crisi economica, poi con il terremoto e successivamente addirittura con la pandemia. Nonostante tutto, però, non ha mai mollato e, con grande tenacia, è arrivato a festeggiare i primi undici anni di attività. Traguardo che è stato festeggiato nei giorni scorsi, insieme ai suoi familiari, ai suoi amici e ad alcuni clienti. E’ l’esperienza di Joel Enrico Giorgi, giovane ascolano titolare dell’ottica ‘Joe&Gio’ di via Dino Angelini, proprio di fronte al tribunale.