Lottizzazione ex Cardarelli, in ballo c’è oltre mezzo milione

I grottammaresi ricorderanno la lottizzazione Ex Cardarelli, l’area tra il pontino lungo, il parcheggio della Stazione ferroviaria e la nazionale, dove vi era l’omonima falegnameria, che fu al centro del dibattito oltre 15 anni fa. Ora il Comune rischia di dover rifondere alla ditta Gedaf oltre mezzo milione di euro. Iniziamo dall’Accordo di Programma che fu stipulato nel 2005 e che prevedeva la realizzazione di tre fabbricati residenziali che non sono stati mai edificati. Alla scadenza di tutti i termini, proroghe comprese, nel 2016, la ditta Gedaf aveva proposto al Comune la rimodulazione del cronoprogramma relativo all’accordo in atto, che sarebbe dovuto avvenire con la presentazione di idonea garanzia relativa alle opere pubbliche da realizzare entro il 30 marzo 2019. Questo non è avvenuto, per cui l’accordo di programma non è stato mai rimodulato e quindi non è più in vigore.

Significa che la Gedaf non ha potuto più realizzare le volumetrie residenziali che gli concedeva l’accordo di programma. Va però ricordato che la ditta ha realizzato una parte delle opere pubbliche previste, soprattutto la pedonalizzazione in porfido del lungomare Colombo, dalla spiaggia libera vicino alla Stella Marina fino a dopo lo chalet Ciaschì, compreso lo smantellamento del vecchio opificio Cardarelli. Ora la Gedaf, con ricorso presentato al Tar di Ancona, contro il comune di Grottammare, chiede la restituzione di 184.966,78 euro, con ogni somma accessoria nel contempo maturata, versata dalla Ditta per le opere di urbanizzazione e la somma di 344.874,14 euro per la progettazione e la realizzazione del prolungamento pedonale del viale Colombo, con ogni somma accessoria maturata a iniziare dal luglio del 2007. l’Ufficio legale del comune di Grottammare ha incaricato l’avvocato Massimo Ortenzi di rappresentare gli interessi dell’Ente in questo contenzioso.

Marcello Iezzi