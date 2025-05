’Lu Campanò’, due mesi di eventi per il Circolo dei sambenedettesi

Si parlerà de ’Lu Campanò - Mezzo secolo di storia attraverso le sue pagine’, a cura di Patrizio Patrizi, alla guida del periodico del Circolo dei Sambenedettesi, venerdì alle 17,30, al Museo del Mare. "Il Circolo vuole celebrare il suo giornale, che dal 1971 accompagna la sua attività e dialoga con i sambenedettesi, costituendo uno scrigno di notizie su fatti e personaggi", dichiara il presidente Gino Troli (foto). "Un dibattito sul suo ruolo passato e presente nel racconto delle fasi storiche della città e il preludio ad una grande iniziativa, ovvero cinque fascicoli allegati nelle prossime uscite, con la storia de Lu Campanò e della città" aggiunge Patrizi.

Successivo evento il 14 giugno, ore 16,30, a Palazzo Piacentini, con una giornata (convegno con qualificati relatori e momenti di ricordo) dedicata a Fabrizio Pesando, scomparso nel 2023 e assoluto protagonista degli scavi che hanno riportato alla luce la Villa Marittima del Paese Alto, che al termine dell’evento potrà essere visitata.

Si arriverà poi ad agosto. Il momento centrale sarà come sempre quello della Serata Azzurra, il 12 agosto, alla Palazzina Azzurra, nella tradizionale festa estiva. Il Cds consegnerà le tessere ad Honorem ai sambenedettesi che si sono distinti nei settori della cultura e del sociale, e l’onorificenza di Sambenedettese d’Adozione. "Saremo ancora alla Palazzina Azzurra il 19 agosto, per una serata dedicata al dialetto e alla tradizione letteraria sambenedettese e all’amore per San Benedetto attraverso l’opera e la personalità dei suoi più autorevoli esponenti. In occasione del ventennale della morte, la scelta è caduta su un uomo di raffinata cultura come Alberto Perozzi", aggiunge Troli.

Inoltre, prosegue la collaborazione con la manifestazione gastronomica cittadina che ha al centro la valorizzazione del brodetto sambenedettese, Benedetto Brodetto. Il Cds parteciperà con un contributo di competenze storiche e scientifiche, rispettivamente a cura del presidente Troli e della vice Maria Lucia Gaetani.

Stefania Mezzina