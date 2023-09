Lu Campanò si rinnova "Grafica nuova e tradizioni Ecco il nostro progetto"

Con una veste grafica nuova, tutta a colori, lo speciale della rivista Lu Campanò racconta l’estate che il Circolo dei Sambenedettesi ha allestito, con la tradizionale Serata Azzurra celebrata alla Palazzina Azzurra e la serie di conferenze su storia e peculiarità gastronomiche del tradizionale piatto sambenedettese, con le partecipazioni alla tre giorni di Benedetto Brodetto e a quelle a Anghiò. "Finalmente siamo riusciti a realizzare questo progetto, a celebrare il piatto tipico di San Benedetto, in accordo con Stefano Greco e con il comune", sottolinea Gino Troli, presidente del Cds. Vi si trova anche una ampia documentazione della serata, che vede al centro l’attività di uno dei soci fondatori, Divo Colonnelli. "Lu Campanò apre le sue pagine alla diffusione e allo studio del dialetto, ricordiamo che il Circolo è Istituto per la Conservazione del Dialetto e delle Tradizioni Popolari, con la pubblicazione di poesie e la loro lettura critica. Focus anche su elementi di dibattito cittadino, in prima pagina interveniamo per dire quanto possano essere fondamentali le destinazioni a contenitore museale di Villa Rambelli e dello storico Palazzo Municipale come sede per le associazioni culturali". E’ un fiume in piena Troli: "La nostra estate alla Palazzina Azzurra è coincisa con l’ufficializzazione del riconoscimento del titolo sportivo Us Sambenedettese alla società presieduta da Vittorio Massi. E non si poteva negare il giusto risalto".

Stefania Mezzina