Luca Barnabei addio, derby col lutto al braccio

Ascoli Piceno, 26 ottobre 2025 – Alla vigilia del derby tra Ascoli e Sambenedettese se ne è andato Luca Bernabei il giovane calciatore del Monticelli affetto da una brutta malattia al fegato. Entrambe le società, Ascoli e Samb, si erano attivate per una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Luca a curarsi e oggi prima della gara di calcio verrà osservato un minuto di raccoglimento in suo onore e in onore di Mattia Martoni, ragazzo diciassettenne di Castignano morto ieri in in incidente stradale e per l’indimenticato Marco Varani per il quale la tifoseria bianconera non ha ancora smesso di piangere.

Luca Bernabei appena ventunenne, non è riuscito a vincere la battaglia contro la malattia che lo aveva colpito, e lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in tutta la comunità sportiva Picena. Non solo Ascoli Calcio e Samb si erano attivate, ma negli ultimi mesi si erano moltiplicate le iniziative di solidarietà, con raccolte fondi di società calcistiche a partire proprio dal Monticelli, tifosi e amici. Dall’Associazione di Protezione Civile ‘Priamo’ che aveva organizzato una cena di beneficenza al palaRozzi di Villa Pigna, a tanti club del territorio, si erano tutti uniti nel nome di Luca che era diventato simbolo di speranza nella lotta verso mali devastanti.

La famiglia Bernabei non si è mai arresa e con i fondi raccolti anche dagli Ultras 1898 dell’Ascoli durante la festa di presentazione della squadra, volevano trasferire Luca nel centro specialistico di Pavia. Purtroppo tutto è stato vano. La notizia della scomparsa di Luca Bernabei ha subito fatto il giro della città portando dolore e sconforto in tanti suoi amici scoppiati in lacrime.

Di Luca rimarrà il ricordo del suo sorriso e la sua determinazione. Oggi il dolore è enorme: la città intera si stringe alla famiglia Bernabei, ricordando il giovane per la sua passione.per il calcio. Il Monticelli ieri nella sfida vinta con il Borgo Mogliano ha osservato un minuto di raccoglimento ed è sceso in campo con il lutto al braccio. Questo il commosso saluto del presidente Francesco Castelli: “Oggi è un giorno che nessuno di noi avrebbe mai voluto vivere. Salutiamo Luca, un ragazzo che resterà per sempre nei nostri cuori. Quando la malattia lo ha colpito, ha mostrato una grande forza d’animo. Il suo esempio di passione, umiltà e forza resterà con noi. In ogni partita, in ogni abbraccio, ci sarà sempre un po’ di lui. Grazie, Luca, per quello che sei stato e per quello che continuerai a essere nella nostra squadra”. Al padre Ermanno alla madre Natascia e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione de Il Resto del Carlino. Ciao Luca.