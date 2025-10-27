Luca Bernabei, l’ultimo saluto al calciatore del Monticelli. “Un dolore di tutti”

Ascoli, 27 ottobre 2025 – Un lungo minuto di silenzio, poi un lunghissimo applauso e le lacrime dei tanti amici presenti al Del Duca. Così la città di Ascoli ha voluto ricordare Luca Bernabei, il ventunenne calciatore del Monticelli scomparso ieri dopo aver lottato a lungo contro una malattia al fegato che non gli ha lasciato scampo. Nel giorno del derby tra Ascoli e Sambenedettese, che tornava dopo ben 39 anni, con le squadre scese in campo con il lutto al braccio, il pensiero è volato alla famiglia Bernabei che ora piange l’amato Luca. Una lotta impari contro un male devastante e che aveva convinto proprio i familiari a tentare un ultima disperata missione a Pavia per farlo curare in un centro specialistico.

Si erano mobilitati il Monticelli Calcio, l’Ascoli, la Sambenedettese, gli Ultras 1898 e tante altre realtà per raccogliere fondi. Tutto inutile. Luca si è spento sabato nell’Ospedale Mazzoni di Ascoli con la salma che poi è stata trasferita nella Casa Funeraria Damiani dove rimarrà fino a questa mattina alle ore 10.30 quando verrà trasportata nella chiesa di San Luca Evangelista a Villa Pigna dove verrà celebrata la cerimonia funebre. All’interno del feretro verrà sistemato anche quel pallone autografato da tutti i calciatori dell’Ascoli e che in questi ultimi giorni è stato sempre appoggiato sul suo letto dell’Ospedale.

Emozionante il messaggio che proprio una infermiera del ‘Mazzoni’ ha voluto condividere sui social: “Un pallone da calcio sul letto, una mamma distrutta dal dolore che stringendo suo figlio sussurra: ’Adesso riposati amore di mamma. Hai fatto tutto, ora riposati amore di mamma’. Non so dove sia Dio – ha proseguito l’infermiera – se lo vede tutto questo. Mi dissero che mi ci sarei abituata. Sono vent’anni che faccio questo lavoro e ogni volta è come la prima volta. L’unica cosa che so è che il vero per sempre è racchiuso nell’abbraccio di ogni madre. Un pallone da calcio sul letto ed una madre che deve trovare la forza anche in un addio. Ciao piccolo Luca”.

Ma messaggi di condoglianze sono arrivati da tantissime persone, associazioni e società di calcio. Il sindaco di Folignano, Matteo Terrani che aveva organizzato assieme all’Associazione di Protezione Civile Priamo, una cena benefica al PalaRozzi per la raccolta fondi per curare Luca, è rimasto sconvolto dalla notizia della sua scomparsa: “È difficile trovare le parole – ha scritto sui social – difficile trovare un senso e non accettare che Luca non sia più tra noi. A vent’anni sei pieno di vita, di speranze, di sogni. E ognuno dovrebbe avere il diritto di viverli. Folignano oggi si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi amici, con un dolore che tocca tutti”.