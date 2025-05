Luca Caimmi in mostra: ’La notte più lunga’

Cosa succede quando si spengono le luci? Quando il vociare umano si ritira e lo spazio si svuota, lasciando che la notte faccia il suo corso? Luca Caimmi ci risponde con immagini a cavallo tra sogno e realtà. La sua nuova mostra ‘La notte più lunga’ – ospitata a Ripatransone da Fiuto Art Space fino al 7 giugno e curata da Alex Urso – è un invito a osservare il mondo quando non si sente osservato. Il buio, che per molti è solo assenza, diventa condizione generativa.

"Ogni storia nasce dal buio – spiega Urso – ce lo ricordano i nostri antenati, che centinaia di migliaia di anni fa intorno al fuoco sperimentavano le prime forme di interazione sociale; i bambini, che nella penombra di una stanza si lasciano accompagnare al sonno da racconti rassicuranti; e ce lo ricorda Luca Caimmi, che ha fatto della sottrazione di luce – e dunque dell’oscurità – il campo ideale sul quale dare vita a narrazioni fantastiche".

Con chine, acquerelli e acrilici su carta, paesaggi e creature che popolano una dimensione altra prendono vita al confine tra incanto e inquietudine. Si parte dall’esplorazione minuziosa del contesto circostante (i monti dell’Appennino, le valli marchigiane, i fiumi e gli scorci marittimi) per poi scavalcare il limes della razionalità e saltare oltre i confini della percezione. Le parole dell’artista – nato a Fano nel 1978 e formatosi tra l’Istituto d’arte e l’Accademia di Belle arti di Urbino – ci trascinano dentro il suo mondo onirico: "Disegno queste strutture ludiche nel momento in cui non sono utilizzate dalle persone. Mi piace far coincidere questo momento con la notte. È come se al buio avessero una seconda vita, autonoma dallo scopo per il quale sono state create". E così, i luna park abbandonati della serie ‘Paesaggi lungo la costa’ diventano scenografie mute dove creature bizzarre si muovono nell’ombra con l’eleganza di chi non ha bisogno di essere visto per esistere.

Le sue illustrazioni ricordano le visioni di Maurice Sendak, ma con una radice profondamente territoriale. "Mi capita di osservare le cose come se le vedessi per la prima volta" spiega ancora Caimmi, che con la sua mostra ci chiede di entrare in silenzio nella ‘notte più lunga’: un tempo sospeso, uno spazio intermedio tra veglia e sogno dove le ombre, se ascoltate, posso parlare. La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Ripatransone, è visitabile mercoledì, venerdì, sabato e domenica o su appuntamento (info@fiutoartspace.com / 3886040199).

Valeria Eufemia