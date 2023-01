Luca Cameli: "Con le mie foto racconto il Piceno"

La lista di premi conseguiti da Luca Cameli, fotografo, continua ad allungarsi: la medaglia d’oro ottenuta poco tempo fa alla selezione per la World Photographic Cup è solo l’ultimo dei riconoscimenti di un professionista che ha fatto conoscere San Benedetto e il Piceno ben oltre i confini del territorio natio, mostrando ancora una volta come il connubio fra locale e globale sia possibile ed anzi auspicabile.

Cameli, ci spiega il contest in cui un suo scatto ha ottenuto il primo premio?

"Si tratta della quarta edizione del concorso ‘Scattiamo per l’Italia’, aperto a tutti i fotografi professionisti. L’obiettivo era selezionare immagini che rappresentano la ‘nazionale’ italiana nell’ambito della World Cup".

Ed è stata medaglia d’oro. Con quale immagine?

"La fotografia con cui ho ottenuto il primo premio è stata ‘Girone Inferno Dantesco’, estratta dal reportage sul carnevale storico di Offida. Lo scatto appunto ha per protagonista uno dei momenti più dinamici dei V’lurd".

Movimento e luce sono gli ingredienti perfetti per un grande scatto…

"Possono esserlo, ma vanno amalgamati nella giusta combinazione dei tempi di esposizione e sensibilità alla luce. Il rischio è alto, in una foto così ‘corale".

Il fatto che a vincere sia stata una foto su Offida le dà soddisfazione?

"Sicuramente: da sempre mi sento parte di quella che è diventata la sua manifestazione più caratteristica. E sono contento se ho contribuito in qualche modo a farla conoscere anche al di là del Piceno".

Vuole dire che il territorio si presta al racconto fotografico?

"Sì, in tutti i sensi. Da una parte c’è l’elemento drammatico del cratere, che deve essere raccontato perché non si dimentichi cosa è successo e cosa si deve fare. Dall’altra c’è invece una comunità viva e multiforme che non smette mai di stupire. È la vita, che in un particolare spazio-tempo si manifesta con colori e dinamiche peculiari".

E la natìa San Benedetto?

"E’ una bella città, ma ha bisogno di un suo evento caratteristico per emergere. Di manifestazioni ce ne sono diverse, anche troppe, ma secondo me non riescono a trasmettere l’idea di una comunità che si muove in sintonia, con i giovani in testa".

Tornerà a raccontare il cratere?

"Ci torno spesso, e sono contento di incontrare le persone con cui ho stretto amicizia nel corso del tempo. Lavorativamente parlando, farò ritorno per raccontare la ricostruzione. Se e quando ci sarà".

Giuseppe Di Marco