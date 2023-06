Luca Innocenzi, il cavaliere della Quintana coinvolto in una rissa

Ascoli, 6 giugno 2023 – Il cavaliere di Porta Solestà, Luca Innocenzi, è stato coinvolto in una rissa al termine delle prove ufficiali che si sono svolte domenica sera a Foligno, in vista della Quintana del prossimo 17 giugno. Un parapiglia che ha riguardato anche alcuni familiari del campionissimo gialloblù, che in Umbria corre per il Cassero. Innocenzi sarebbe intervenuto per difendere il padre e il fratello e si sono susseguiti momenti molto concitati, che sono stati anche ripresi da alcuni video girati dagli spettatori presenti in tribuna centrale. Alcune persone coinvolte nella rissa hanno dovuto far ricorso alle cure del personale medico e sono state anche portate al pronto soccorso.

Non è ancora chiaro il motivo che abbia scatenato la ‘scazzottata’ ma i fatti sono finiti nelle mani della questura, che attraverso un comunicato ha rivelato che il bilancio della rissa è di tre feriti e cinque denunciati. Sembra che a scatenare il tutto sia stato un diverbio tra alcuni rionali, uno dei quali avrebbe insultato i familiari di Innocenzi. A quel punto, il cavaliere sarebbe intervenuto per difenderli. Ovviamente, non si conosce l’identità dei cinque denunciati ma nelle prossime ore se ne saprà di più. C’è anche il rischio che alcuni protagonisti della rissa possano ricevere il provvedimento del daspo.

"Per cause ancora in corso di accertamento – spiega la nota della questura divulgata nel pomeriggio di ieri – i cinque indagati hanno preso parte ad una violenta rissa con altre persone attualmente ignote". Tre delle persone denunciate sono state medicate al pronto soccorso, appunto, con ferite guaribili in 15, 10 e 5 giorni. Innocenzi, comunque, era stato ancora una volta il migliore al termine delle prove, avendo realizzato il miglior tempo e conquistando la possibilità di essere il primo a partire nella giostra del 17 giugno.