Luca Innocenzi premiato miglior cavaliere d’Italia 2024 al Galà dei Cavalieri

Il campione di Porta Solestà, Luca Innocenzi, ha vinto il premio come miglior cavaliere d’Italia per il 2024. Il ‘cannibale’ gialloblù, che quest’anno ha trionfato sia alla Quintana di luglio che in quella di agosto, arrivando addirittura a 18 trionfi personali allo Squarcia, si è aggiudicato la settima edizione del riconoscimento ideato dall’aretino Roberto Parnetti.

Il folignate, tra l’altro, aveva vinto già nelle prime cinque occasioni, consecutivamente, mentre nel 2023 il titolo andò all’ascolano Lorenzo Melosso. Dopo un anno di astinenza, dunque, Innocenzi ha alzato di nuovo al cielo il prestigioso premio: una sorta di ‘Pallone d’oro’, per usare il paragone calcistico, riservato ai cavalieri di tutta Italia.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera a Monterubbiano, nel fermano, che per l’occasione è diventata la capitale della giostre e delle Quintane. Il ‘Galà dei Cavalieri’, d’altronde, ogni anno viene ospitato a rotazione in una città sede di una delle rievocazioni storiche: la prima edizione si è svolta ad Ascoli, poi a Foligno, Sulmona, Narni, Faenza e lo scorso anno a San Secondo Parmense.

Ieri c’è stato anche il passaggio di testimone con la località che ospiterà la cerimonia nel 2025, ovvero Monselice, in provincia di Padova. Innocenzi, comunque, ha sbaragliato tutta la concorrenza e, nell’assegnare il premio come miglior cavaliere, non ci sono mai stati dubbi nel corso dell’anno. Ad assistere alla premiazione anche il caposestiere di Porta Solestà, Attilio Lattanzi.

Al secondo posto si è piazzato Lorenzo Desimone, di Bibiano, mentre sul terzo gradino del podio è salito il faentino Marco Diafaldi. Non ci sono stati altri volti noti della Quintana ascolana, comunque, al Galà di ieri sera. Eccezion fatta per Manfredo Orazi, che con il suo staff è stato spesso protagonista allo Squarcia. Quest’ultimo, insieme a Roberto Innocenzi (papà di Luca), si è aggiudicato il premio come ‘scuderia con il maggior numero di cavalli vittoriosi’.

Lorenzo Desimone ha ritirato il premio per il binomio più vittorioso e come proprietario del cavallo più vittorioso (grazie ai successi ottenuti da Stallone). Come miglior giovane Under 18 sono stati premiati l’aretino Giulio Vedovini e l’umbro Francesco Matticari. La miglior amazzone del 2024, invece, è stata la pistoiese Ilaria Signorini.

Nel corso della cerimonia, infine, l’ideatore Roberto Parnetti ha annunciato che dall’anno prossimo verrà assegnato anche un premio dedicato a Andrea Ferretti, lo storico quintanaro ascolano, tamburino di Porta Romana, morto nell’aprile scorso a soli 62 anni. In presenza dei suoi familiari, Ferretti è stato ricordato con un lungo applauso. Il riconoscimento, dal 2025, verrà assegnato al cavaliere che, in Italia, si metterà in evidenza per il miglior gesto di fair play.