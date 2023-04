Lucciarini e il suo programma: spazio a lavori pubblici e famiglie

Il programma elettorale del candidato sindaco uscente, Alessandro Lucciarini, redatto sulla base dell’esperienza amministrativa degli ultimi 5 anni, si basa su 14 ambiti di intervento. Grande impegno nel settore dei Lavori pubblici con la riqualificazione del Palazzo del Podestà, la realizzazione dell’asilo nido e del distributore di carburante, la riqualificazione dell’area camper, della Pinacoteca e poi una serie di interventi su tutto il territorio con particolare riguardo alle strade e alla viabilità e poi lo studio di fattibilità per la metanizzazione delle aree del territorio non servite. In ambito sociale: sostegno alle famiglie con potenziamento del dopo scuola, attivazione della consulta delle associazioni, tavoli di confronto con i quartieri, promozione del servizio civile, attivazione della consulta giovanile. Si parla poi di incentivazione all’autonomia residenziale dei giovani e delle giovani coppie, di potenziamento dello sportello unico del walfere e della Casa della salute, ambulatorio aperto per gli anziani e potenziamento dell’assistenza domicilaire.

Previsto nel programma l’incentivazione della pratica sportiva giovanile, la candidatura della città come luogo di eventi sportivi di rilievo, evoluzione dell’Ufficio turistico come hub di proposte ricreative e culturali, studio su strutturazione del progetto ospitalità diffusa, intercettazione di Festival di respiro nazionale, collaborazione con gli istituti scolastici per corsi ed eventi, potenziamento della comunicazione. Tra le iniziative anche la creazione di un cimitero per animali da affezione, la creazione di percorsi enogastronomici tipici, poi il potenziamento della videosorveglianza, la collaborazione con i commercianti e la facilitazione all’apertura di nuove attività per la messa a disposizione di servizi a cittadini e turisti.

Marcello Iezzi