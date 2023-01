Lucciarini: "Ripadventure pronto per la primavera"

Vanno avanti i lavori di riqualificazione nell’ambito dell’ambizioso progetto del parco divertimenti "Ripadventure", con l’obiettivo di rendere fruibile, sotto il profilo turistico, il bosco e la vicina Area camper. Un progetto che l’attuale amministrazione aveva messo nel programma e che vuole portare a termine. In questo periodo sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria degli alberi secolari, dello storico muro che la delimita, unitamente al miglioramento e la valorizzazione dei percorsi acrobatici immersi nel verde. "Uno spazio storico e dal grandissimo potenziale per la nostra città, che sta ricevendo tutta la cura necessaria per tornare ad essere vissuto appieno da cittadini e turisti – ha affermato il sindaco Alessandro Lucciarini - Dopo un lungo ed importante lavoro amministrativo, condotto dai nostri uffici negli ultimi mesi, abbiamo ridefinito la vecchia concessione dell’area basandola su un nuovo capitolato che individua attentamente gli equilibri ambientali ed i meccanismi di gestione della Selva. A curare l’area è la BioWork, una giovane e dinamica realtà del territorio già attiva nella gestione dei parchi avventura di San Marco e Civitella del Tronto. Il team è già al lavoro con l’obiettivo di poter accogliere il pubblico a partire dalla primavera del 2023".