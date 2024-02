Luce interrotta martedì: ecco dove

Numerosi utenti in diverse vie di Grottammare resteranno senza energia elettrica martedì 20 febbraio poiché e-distribuzione dovrà eseguire alcuni importanti lavori di manutenzione sugli impianti per migliorare il servizio agli utenti. Dalle 10 alle 14 sarà interrotta l’erogazione della corrente elettrica di bassa tensione in alcune utenze di via Ballestra, via XX Settembre, via Marconi, via Montegrappa, via Dei Piceni, via Pola, via Perozzi, via Bernardini, via Leonardo da Vinci, via Bernini. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si raccomanda di non commettere imprudenze e quindi non utilizzare ascensori. Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio, gli utenti possono consultare il sito di e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod presente nella bolletta, o ancora consultare la App gratuita di e-distribuzione.