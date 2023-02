Luci e caldaia green a scuola

Il sindaco di Massignano Massimo Romani ha annunciato che il Comune è stato ammesso al finanziamento di 125mila euro per l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico da parte del Ministero dell’Ambiente. Serviranno per la sostituzione della vecchia caldaia e di tutta l’illuminazione con apparecchi a basso consumo. "Questa misura, ed altre in attesa di finanziamento – afferma Romani - è in linea con tutte le politiche attuate già dal 2015 dall’amministrazione, in materia di riduzione dei costi e dell’inquinamento". In effetti, già a inizio 2020, con il terzo stralcio, per un importo di 30 mila euro, fu completata la nuova illuminazione nella frazione Villa Santi e nel quartiere Marina di Massignano, che in buona sostanza chiudeva il cerchio su tutto il territorio, tranne che nel centro storico. Il lavoro fu eseguito qualche mese dopo con nuovi corpi illuminanti che rendono gli scorci del centro storico molto suggestivi.