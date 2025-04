"Luci vecchie e blackout: servono investimenti"

Si possono investire maggiori risorse per rinnovare il parco illuminotecnico della riviera? Si possono rinnovare pali e punti luce, in modo da restituire l’immagine di una città al passo con i tempi e più sicura, proprio perché illuminata? Secondo Stefano Muzi questa misura non rappresenta un’opzione, bensì un dovere da parte del vertice comunale: "L’amministrazione – dice il consigliere di minoranza – deve scongiurare altri blackout come quelli andati in scena nel recente passato, e al contempo implementare l’ammodernamento del parco tecnologico. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi episodi: a dicembre blackout in viale Buozzi e delle luminarie natalizie al Paese Alto, poi a inizio anno ce ne sono stati nella zona fra viale De Gasperi e traverse, a febbraio nel tratto di lungomare fra Las Vegas ed ex Camping, quindi anche a San Filippo Neri, nei pressi della rotonda Merlini. A inizio marzo, infine, nel quartiere Sant’Antonio, in strade come via Voltattorni e via Forlanini". In tre anni, va detto, sono stati investiti circa 260mila euro per realizzare interventi di efficientamento energetico. Ma non basta: "Ora però – continua Muzi – sono necessari stanziamenti più cospicui per la manutenzione straordinaria, che compete al Comune. Abbiamo una rete elettrica che ha mezzo secolo d’età, e va considerata l’azione dell’acqua piovana ristagnante, oltre al fisiologico ammaloramento dei materiali. Coprire da un punto di vista illuminotecnico i nostri 230 chilometri di strade è un’azione importante per migliorare la percezione di sicurezza e vivibilità notturna".

Risulta fondamentale, in tal senso, mettere a punto un’analisi dello status quo in riviera: "A San Benedetto – spiega ancora il consigliere – ci sono circa 8mila pali: di questi 2.800 sono tuttora in ferro, quindi si arrugginiscono. I più recenti invece sono zincati e quindi protetti. Su un totale di 10.100 corpi illuminanti, solo 2.200 sono a led: le altre lampade sono a vapori di sodio ad alta pressione (sap), con luce meno performante. In piazza San Giovanni abbiamo sostituito le quattro torri faro a fronte di un costo di 13mila euro, che negli anni successivi è stato completamente ammortizzato". Questo, invece, il prospetto dei disagi percepiti: "Nel 2024 sono state registrate 2mila segnalazioni – conclude il forzista – il cui 70% riguarda uno o due punti luce, quindi una situazione circoscritta. Dato che siamo a ridosso della stesura del bilancio, bisogna preventivare l’inserimento di maggiori fondi sull’illuminazione".

Giuseppe Di Marco