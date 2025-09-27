Il gesto di Lucia: “Alla fondazione Salesi i soldi raccolti al funerale di mio figlio”

Ascoli, 27 settembre 2025 – Lucia Cori, la mamma di Simone Di Emidio, il giovane 27enne, morto il 10 agosto scorso a Colli del Tronto, ha donato i soldi raccolti nei giorni successivi al funerale del figlio alla Fondazione ospedale Salesi. “Abbiamo deciso insieme a Beatrice, la compagna di mio figlio, di sostenere i bambini malati e le famiglie con accoglienza, cura e solidarietà. Si tratta di 1.550 euro. Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse quella goccia, nell’oceano mancherebbe Madre Tersa di Calcutta”. Talvolta il dolore può trasformarsi in un potente motore per la solidarietà. Lucia insieme a Beatrice ha raccolto tutte le sue forze per creare una rete di supporto e vicinanza per chi sta male, per i bambini del Salesi malati terminali.

Un’azione che testimonia la forza e l’umanità di queste donne, che nonostante la tragedia che l’ha travolte, hanno mostrato quel coraggio, quell’umanità, che l’ha sempre contraddistinti e spinti ad aiutare gli altri. Lucia Cori è l’assessore ai servizi sociali del comune di Colli del Tronto, una donna, che ha dovuto superare tante difficoltà, ma che si è spesa sempre per gli altri, non lasciando indietro nessuno.

Lucia, ci vuole tanto coraggio nell’affrontare un dolore così grande?

“La morte di Simone è una ferita aperta, ho scelto di donare al Salesi questi fondi, perché lui aveva già iniziato a fare queste donazioni. Per Natale ho deciso di organizzare una bancarella di solidarietà per raccogliere altri fondi e donarli sempre alla Fondazione ospedali Salesi di Ancona”.

Com’era Simone?

“Un ragazzo solare, buono, altruista. Le parole di chi lo ha conosciuto testimoniano la sua straordinaria vita: ‘sempre con il sorriso, sempre felice, una felicità contagiosa’. Simone era così. C’era tra noi un profondo amore, che oggi mi rende forte. Mi faccio forza grazie alla solidarietà, all’amore che gli amici e i conoscenti mi hanno tributato. Durante il funerale mi sono sorpresa di quante persone hanno mostrato il loro affetto nei nostri confronti e soprattutto per Simone. Lo abbiamo immensamente amato”.