Lucia Lucantoni in pensione

La dottoressa Lucia Lucantoni, all’età di 62 anni, dopo 32 trascorsi nel reparto di Psichiatria del Madonna del Soccorso di San Benedetto, ha lasciato il lavoro ospedaliero con lo stesso sorriso di quando era arrivata nel 1991. L’ha fatto dopo aver aiutato una infinità di persone. Ha sempre accolto con un sorriso chiunque bussasse alla porta del suo studio, e sorrideva anche quando percorreva a passo deciso i corridoi dell’ospedale o correva giù per le scale per raggiungere il Pronto Soccorso, giorno e notte. Sono state tantissime le persone accolte, ascoltate, visitate, aiutate. Ha speso tutto il suo tempo per i suoi pazienti, senza farsi distrarre da smanie carrieristiche. Da gennaio continuerà a lavorare al di fuori dell’ospedale, perché lei fa il medico per vocazione, per passione, una dottoressa che considera un privilegio quando altri le affidano le loro ansie e la loro vita.