Lucia l’ultima nata nel 2022 in riviera

Il primo nato del 2023 al Madonna del Soccorso di San Benedetto è arrivato alle 3,19 del 2 gennaio. E’ un maschetto di quasi quattro chili di peso, nato da genitori abruzzesi di Giulianova. Il parto, naturale, è stato assistito dall’equipe del dottor Francesco Pajelli. La stessa che aveva assistito l’ultima nata del 2022. Si chiama Lucia, pesa 2 chili e 990, venuta alla luce alle 10,44 di ed è prima genita dei coniugi Sara e Antonio, lei casalinga e lui operatore nel settore edile, residenti a Ripatransone. Per la mamma Sara è stato un parto cesareo non programmato, eseguito dai dottori Francesco Pajelli e Marco Strozzieri, assistiti dall’ostetrica Dania Colleluori e dalle infermiere Caterina Di Nicolò, Alessandra Bovara e Antonella Scorfina. Della piccola si occupa la pediatra Laura De Petris. Il primo dell’anno in servizio vi era la dottoressa Giulia Insolia che in breve tempo ha riepilogato il numero delle nascite avvenute nel reparto di Ostetricia al Madonna del Soccorso nel 2022. Vi sono state 661 nascite, dieci in più rispetto all’anno precedente, 651 con un aumento di 85 unità rispetto all’anno precedente, ma va ricordato che nel 2020 il reparto fu chiuso tre mesi, per la trasformazione del Madonna del Soccorso in ospedale Covid e tutte le partorienti che facevano riferimento all’Ostetricia di San Benedetto, furono indirizzate all’ospedale Mazzoni. Va evidenziato che la pandemia sta condizionando in modo considerevole le nascite. Basta guardare i numeri degli anni precedenti. Nel 2019 le nascite al Madonna del Soccorso furono 813, nel 2018 i nati a San Benedetto furono 783, in leggera flessione rispetto al 2017, quando vennero alla luce 808 bambini.

Marcello Iezzi