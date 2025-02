Lucia Mascino in teatro a Montalto:: "Con ’Smarrimento’ vi divertirete"

Martedì 25 febbraio al ‘Teatro della fiaba e della poesia’ di Montalto delle Marche andrà in scena ‘Smarrimento’ un monologo scritto da Lucia Calamaro con protagonista la bravissima attrice Lucia Mascino molto nota al pubblico televisivo per la sua interpretazione del Commissario Vittoria Fusco nella serie ‘I Delitti del Barlume’. Attrice teatrale, cinematografica e televisiva, Lucia Mascino porta in scena già da diversi anni questo spettacolo che almeno per il 2025 è al suo penultimo appuntamento.

Dai successi di Parigi, Napoli e due volte Roma arriverà a Montalto Marche e poi la chiusura ad Arcevia: è il suo modo per salutare la sua regione natia? "È vero sono nata ad Ancona e mi sento molto marchigiana. Vivo a Roma, ma appena posso torno qua perché è una regione che mi piace e mi piacciono i suoi teatri, dei piccoli gioielli in paesini con pochi abitanti ma con tanta genuinità e umiltà. Non sono mai stata a Montalto, sono stata però ad Ascoli nello stupendo teatro Ventidio Basso qualche anno fa e ho dei ricordi bellissimi".

In ‘Smarrimento’ interpreta una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai: cosa c’è di Lucia Mascino in questo spettacolo? "In realtà la regista è autrice Lucia Calamaro, ha pensato questo personaggio ispirandosi a sé stessa, ma in realtà poi mi somiglia molto. Anche io sono un ‘casinara’ tutto il contrario ad esempio de, Commissario Fusco, una donna determinata, forte, decisa. Anche se della Fusco poi ho il fisico adatto, ma non la stessa energia. Però poi sul set del Barlume ci si diverte tanto perché gli attori sono fantastici e, alla fine dopo tante puntate registrate, qualcosa di me è uscito, come nel divertirmi a trattare male i miei sottoposti’".

Che spettacolo è ‘Smarrimento’? "È un monologo, ma non è noioso (sorride) anche le scene sono molto semplici con un divano, una scrivania e una libreria, ma poi quando sono andata a Parigi ho adattato anche la scenografia. Ci sono io che interpreto questa scrittrice in crisi che cerca delle ispirazioni e nel frattempo partecipa ad incontri organizzati dai suoi editori dove vende i libri scritti anni prima. Ci sono battute molto divertenti, poi interpreto contemporaneamente anche altri due personaggi uno maschile e uno femminile, un po’ più seriosi. Ma il teatro mi piace tanto. Ho iniziato proprio così, e l’emozione che ti regala uno spettacolo teatrale è imparagonabile al cinema o alla tv. Insomma, vi aspetto a Montalto Marche".

Valerio Rosa