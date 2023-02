Luciani: "Bene gli interventi nelle strade"

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani per l’approvazione del piano della Provincia per la resilienza delle strade ai cambiamenti climatici estremi nel quale sono previsti interventi per oltre 8.5 milioni di euro su tutto il sistema della mobilità. "L’amministrazione provinciale di Ascoli – ha detto il primo cittadino di Spinetoli Luciani – ha ottenuto l’autorizzazione a realizzare un pacchetto di interventi dell’importo complessivo di oltre 8.5 milioni di euro per le strade provinciali. Per l’annualità 2023 sono previsti interventi in varie strade provinciali dei comuni di Monteprandone e Spinetoli per oltre 500mila euro. In particolare, saranno adottate le cosiddette misure ‘grey’ ovvero attività di manutenzione e di gestione dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali, sostituzione della copertura stradale con asfalti idonei e allo stesso tempo resistenti alle alte temperature, nonché interventi di stabilizzazione della superficie stradale".