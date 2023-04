Luciano, l’ultimo patriota "Sono stati anni terribili"

Ha 95 anni, ma una lucidità disarmante che gli permette di ricordare ogni singolo momento che ha vissuto. È uno tra i pochissimi reduci, nel Piceno, del periodo della Resistenza. Una battaglia, quella contro il fascismo, che lo vide protagonista in prima persona. Non come partigiano, in quanto non imbracciò direttamente le armi, ma come patriota poiché sostenne i partigiani nella loro missione. E lui stesso ci tiene sempre a ricordarlo. Luciano Carosi, di Spinetoli, non è voluto mancare alla celebrazione del 25 Aprile a colle San Marco. Come ogni anno, ha preso parte alla commemorazione di quei ragazzi caduti in battaglia per difendere valori quali la libertà e la democrazia. E, come sempre, ha intonato a squarciagola le note di ‘Bella Ciao’, al termine della cerimonia, insieme a tutti gli altri rappresentanti dell’Anpi picena.

Carosi, cosa ricorda di quei momenti?

"Tutto. In ogni minimo dettaglio. All’epoca ero solo un diciassettenne. Furono anni terribili. Ho perso tanti amici per colpa dei nazifascisti. Molti conoscenti sono morti con il fucile in spalla per liberare l’Italia. Sono l’ultimo patriota rimasto, ad Ascoli, e continuerò sempre a testimoniare quello che ho vissuto. Ho appoggiato i partigiani in ogni singola mossa, aiutandoli ad organizzarsi e mostrando loro tutta la mia vicinanza. Si combatte anche così. E oggi celebriamo la Liberazione del nostro paese dal mostro del fascismo".

Cosa prova, annualmente, in occasione di questa ricorrenza?

"Sono emozionato e commosso. Fa piacere vedere così tante persone che si recano al sacrario partigiano per commemorare i caduti. Però, se devo essere sincero, il sacrificio di questi ragazzi, che hanno donato la vita per regalarci la libertà, meriterebbe ancora più attenzione. Dovrebbero esserci molte più persone a rendere loro onore. I giovani devono conoscere ciò che è accaduto. Devono sapere e, a loro volta, tramandare alle generazioni successive. Altrimenti rischiamo che la memoria vada persa. E questo non dovrà mai avvenire. Spero di essere qui anche l’anno prossimo e di vedere sempre più persone partecipare a questo momento".

A proposito dei ragazzi, quale messaggio vuole lanciare loro?

"Bisogna combattere sempre ogni forma di fascismo. Ed evitare che la storia venga rivisitata, come purtroppo accade spesso attualmente. I partigiani persero la vita per difendere la libertà, la giustizia e la democrazia: valori fondanti della nostra Costituzione. Nessuno deve mai dimenticarlo".

Matteo Porfiri