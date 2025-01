Lucini coordinatore della protezione civile. Il consiglio direttivo

La protezione civile comunale di Ripatransone ha un nuovo gruppo di volontari. Nei giorni scorsi è stato eletto Vittorio Lucini come nuovo coordinatore e con lui è stato rinnovato anche il consiglio direttivo che adesso è composto da: Piero Ficcadenti, Italo Frausini, Melinda Gaspari e Andrea Mora. "Un sentito ringraziamento a tutti i volontari per il loro impegno e un grande in bocca al lupo al nuovo gruppo dirigente per il prezioso lavoro a servizio della comunità – ha dichiarato il sindaco Alessandro Lucciarini e nome di tutta la comunità – Nell’ultimo periodo l’amministrazione comunale ha dotato la Protezione civile di un nuovo mezzo e ha messo in campo progetti che consentiranno al gruppo di dotarsi di nuove strumentazioni e di operare nel migliore dei modi ed in sicurezza. La Protezione Civile è una risorsa fondamentale per la gestione delle emergenze e per la tutela del nostro territorio". Una importante struttura al servizio della citta e di un territorio bellissimo, ma esposto a criticità, dove d’estate il rischio degli incendi boschivi è molto elevato e d’inverno incombe quello idrogeologico, periodo in cui si registrano frane, esondazioni di corsi d’acqua e alberi che cadono bloccando le strade.