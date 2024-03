Lucio Martino presenta il suo libro alla Rinascita

Ci sono anche le storie di alcuni ascolani catturati dagli inglesi in Africa, poi deportati in India, tra quelle narrate da Lucio Martino, il giornalista che ha dedicato ai prigionieri italiani ben due volumi. C’è quella di Francesco Silvetti di Porto San Giorgio poi residente ad Ascoli, che partecipò alla campagna d’Africa e venne decorato con medaglia di bronzo. Nel 1940, catturato durante l’operazione ‘compass’, venne trasferito in India. Tornerà a casa sei anni dopo, nel dicembre 1946. Poi, c’è quella dell’artigliere Giuseppe Tentella del fermano, che dopo essere stato catturato in Libia finisce a Yol, in India, e dopo il rimpatrio diventerà maestro elementare. Nella seconda guerra mondiale furono internati nei sei campi della colonia britannica quasi 80mila nostri soldati e l’autore, già caporedattore del Resto del Carlino, ricostruisce le vicende di molti di loro nei due libri ‘Catturati in Africa, internati in India’. I due libri verranno presentati sabato 9 marzo alle 17 nella sala della libreria Rinascita ad Ascoli su iniziativa della libreria stessa e dell’Accademia di oplologia e militaria. "Mi sono rifatto – spiega Martino – ai documenti, testimonianze e a mie ricerche. Ad esempio ben 10mila ufficiali italiani catturati in Etiopia, Somalia, Libia ed Eritrea vennero internati a Yol, ai piedi dell’Himalaya, dove dovettero affrontare, oltre ai patemi della prigionia e alle malattie dovute al clima, anche le divisioni politiche tra i reticolati dopo l’8 settembre. Alcuni tentarono la fuga, ci riusciranno non più di una decina".