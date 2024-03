Lucrezia Ercoli al GiovArti

Al Centro GiovArti a Centobuchi arriva una grande protagonista del panorama culturale, Lucrezia Ercoli. Creatrice e direttrice artistica del famoso e amatissimo format ’Popsophia’ che racconta la filosofia e la cultura Pop con meravigliosi spettacoli dal grande successo in tutta Italia. La Ercoli sabato 9 marzo presenta il suo libro ’Yesterday. Filosofia della nostalgia’ (edizioni Ponte delle Grazie, 2022). L’evento è inserito nel minifestival letterario ’Una stanza tutta per noi. Giovani, geniali e donne’ incentrato sui temi della cultura di genere che propone al pubblico temi contemporanei di interesse culturale e sociale, attraverso incontri con autori, pensatori e figure di spicco del panorama contemporaneo. La rassegna è finanziata tramite il "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate". L’incontro, a ingresso gratuito, avrà inizio alle 18.